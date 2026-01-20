Размер шрифта
Армия

СМИ сообщили об ударе ВС РФ по Украине новой ракетой

Insider UA: РФ впервые ударила по Украине баллистической ракетой «Искандер-И»
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) впервые ударили по территории Украины новой баллистической ракетой «Искандер-И». Об этом сообщает Insider UA в Telegram-канале.

Отмечается, что официальные власти России не комментировали эту информацию.

По данным издания, ракета долетела Винницкой области Украины. Дальность полета боеприпаса составляет до 1000 км.

До этого сообщалось, что в Киеве на фоне воздушной тревоги произошла серия взрывов.

Накануне взрывы произошли в украинском городе Днепр (бывший Днепропетровск).

15 января министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы успешно поразили энергетические и транспортные объекты, используемые украинской армией, склады хранения беспилотников дальнего радиуса действия и командные центры.

Ранее российские военные поразили тайный командный штаб ВСУ под Купянском.

