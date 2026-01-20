Размер шрифта
Экономист рассказал, кто может выйти на пенсию досрочно в 2026 году

Экономист Балынин: матери трех детей могут выйти на пенсию в 57 лет в 2026 году
AYO Production/Shutterstock/FOTODOM

Многодетные матери в 2026 году смогут выйти на страховую пенсию по старости раньше общего пенсионного возраста: в 57 лет при трех детях, в 56 лет при четырех и в 50 лет при пяти и более. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«Такое право действует при условии, что всех детей женщина воспитала до достижения ими 8 лет. Для досрочного назначения пенсии многодетным матерям также нужен страховой стаж не менее 15 лет и достаточное количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК). В соответствии с действующим законодательством для назначения страховой пенсии по старости требуется минимум 30 ИПК», — отметил Балынин.

По его словам, отдельная льгота предусмотрена для женщин, родивших двух и более детей и имеющих северный стаж. В этом случае страховую пенсию по старости могут назначить в 50 лет, если общий страховой стаж составляет не менее 20 лет и женщина отработала не менее 12 календарных лет в районах Крайнего Севера либо не менее 17 лет в приравненных к ним местностях, подчеркнул экономист.

В 2026 году на пенсию могут выйти женщины 59 лет и мужчины 64 лет.

Ранее был назван прожиточный минимум пенсионера в 2026 году. 

