Трамп отказался от личной встречи с Зеленским в Давосе

Президент США Дональд Трамп не планирует проводить личные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе предстоящего форума в Давосе. Об этом пишет издание Politico.

«Зеленский очень хочет личной встречи, а нежелание ее проводить исходит от Белого дома», — говорится в публикации.

Отмечается, что в Давосе запланирована встреча лидеров «коалиции желающих».

До этого сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц планирует встретиться с Трампом в Давосе в связи с угрозами ввода новых пошлины против ряда стран.

Всемирный экономический форум — это швейцарская неправительственная организация, которая ежегодно проводит встречи с участием руководителей бизнеса, политических лидеров и экспертов из разных областей. ВЭФ насчитывает около тысячи крупных компаний и организаций-участников. В 2026 году мероприятие состоится с 19 по 23 января, а основной темой объявлено «Дух диалога».

Ранее Трамп пригласил мировую бизнес-элиту на закрытый прием в Давосе.