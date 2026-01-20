В Минобороны назвали число сбитых дронов над территорией РФ

За минувшую ночь над регионами РФ сбили 32 украинских беспилотника. Об этом сообщает Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, больше всего беспилотных летательных аппаратов — по девять дронов — сбито над Брянской областью и Крымом.

Три беспилотника сбили на Воронежской областью, по два — над Белгородской, Курской, Волгоградской, Астраханской и Самарской областями, один беспилотник был сбит над Смоленской областью.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник рассказал ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) бьют по территории России в январе до 520 раз в сутки.

По его словам, это в два раза чаще, чем в январе 2025 года.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали школу с детьми внутри. На месте происшествия работали экстренные службы. По словам главы региона, принимаются необходимые меры, чтобы обезопасить учебный процесс.

Ранее обломки дрона упали на пятиэтажку в Беслане.