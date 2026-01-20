В Норильске девочки, брошенные матерью в квартире, проходят курс реабилитации

Две девочки в возрасте одного года и двух лет из Норильска, которых на несколько суток бросила мать в квартире, проходят восстановительное лечение в медицинском учреждении. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

«Они сейчас переведены в отделение реабилитации», – уточнил представитель ведомства, добавив, что ожидаемый срок их восстановления – до 30 января.

22 декабря главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщило о трагическом инциденте в Норильске, где мать оставила четверых своих детей без пищи на несколько дней, что привело к кончине пятимесячного младенца от истощения.

Согласно информации, предоставленной следствием, женщина проживала вместе с тремя дочерьми в возрасте 15, 2 и 1 года, а также с пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года она покинула дом и ушла к знакомому. В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело, подозреваемая была заключена под стражу.

