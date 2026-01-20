Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Норильске девочки, брошенные матерью в квартире, проходят курс реабилитации

Два ребенка из Норильска, брошенные матерью в квартире, проходят реабилитацию
Bricolage/Shutterstock/FOTODOM

Две девочки в возрасте одного года и двух лет из Норильска, которых на несколько суток бросила мать в квартире, проходят восстановительное лечение в медицинском учреждении. Об этом ТАСС сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

«Они сейчас переведены в отделение реабилитации», – уточнил представитель ведомства, добавив, что ожидаемый срок их восстановления – до 30 января.

22 декабря главное следственное управление СК РФ по Красноярскому краю и республике Хакасия сообщило о трагическом инциденте в Норильске, где мать оставила четверых своих детей без пищи на несколько дней, что привело к кончине пятимесячного младенца от истощения.

Согласно информации, предоставленной следствием, женщина проживала вместе с тремя дочерьми в возрасте 15, 2 и 1 года, а также с пятимесячным сыном. В период с 14 по 17 декабря 2025 года она покинула дом и ушла к знакомому. В связи с этим фактом было возбуждено уголовное дело, подозреваемая была заключена под стражу.

Ранее родители в США морили троих детей голодом и оставляли в доме без отопления.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660937_rnd_6",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+