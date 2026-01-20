Размер шрифта
В России подешевели селедка и курица

Экономист Абрамов: сельдь в России подешевела почти на 7% за неделю
Andrey Turusov/Russian Look/Global Look Press

Сельдь и куриные тушки подешевели в российских магазинах за неделю с 10 по 17 января — на 6,7 и на 2,6% соответственно. Об этом «Газете.Ru» рассказал создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«Значение Индекса Мишек за неделю выросло на 0,9% по сравнению с его снижением на 1,4% неделю назад. Подешевели сельдь «Матиас» (-6,7%) и куриные тушки «Каждый день» (-2,6%). Подорожали яйца «Окские» категории С1 (+11,7%), бананы (+5,5%) и морковь (+4,5%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек увеличилось на 1,8% по сравнению с его аналогичным ростом на 1,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

За год подорожали конфеты «Мишка косолапый» (+28,6%), апельсиновый сок J7 (+20,2%), подсолнечное масло «Олейна» (+20,0%), плавленый сырный продукт «Фетакса» (+5,7%), белый хлеб (+4,8%), яйца «Окские» категории С1 (+3,3%), детский мармелад Fruit-Tella (+1,1%) и молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (+0,1%).

За год снизились за год цены на морковь (-17,9%), сливочное масло «Домик в деревне» 72,5% жирности (-17,0%), бананы (-16,3%), черный чай «Акбар» (-5,0%) и сельдь «Матиас» (-3,0%). Цены на куриные тушки «Каждый день» в формате год к году не изменились.

По данным Минэкономразвития РФ, годовая инфляция в России на 12 января 2026 года достигла 6,27%.

Ранее сообщалось, что в России резко подешевел чай.
 
