Суд арестовал начальника учебного центра МВД по Коми

Начальника учебного центра министерства внутренних дел по республике Коми Антона Дашевского взяли под стражу после ЧП с гранатой. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Дашевскому меру пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело возбуждено по статье о превышении должностных полномочий, совершенном группой лиц по предварительному сговору и повлекшем тяжкие последствия.

До этого в министерстве здравоохранения республики Коми рассказали, что состояние девяти пострадавших в результате инцидента в Сыктывкаре оценивается как крайне тяжелое или тяжелое.

15 января в центре профессиональной подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошел взрыв светошумовой гранаты. В региональном министерстве внутренних дел рассказали, что все произошло во время учебных занятий с личным составом. После взрыва загорелась крыша здания. В результате пострадали курсанты.

Ранее преподавателя центра МВД в Коми отправили под домашний арест после взрыва.