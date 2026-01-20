Размер шрифта
Общество

Россиянам напомнили об индексации пособия по безработице в феврале

Финэксперт Волкова: индексация пособия по безработице — сигнал рынку и обществу
Oleg Elkov/Shutterstock/FOTODOM

Размер пособия по безработице с 1 февраля будет проиндексирован на 6,8%. После этого максимальный размер выплаты в первые три месяца безработицы составит 15 044 рубля, а затем будут выплачивать по 5762 рубля. Об этих изменениях в беседе с «Газетой.Ru» напомнила финансовый эксперт Татьяна Волкова.

«С 1 февраля 2026 года пособие по безработице будет проиндексировано на 6,8% — этот коэффициент соответствует фактическому уровню инфляции за 2025 год. И здесь важно понимать, почему такая мера вообще необходима», — сказала эксперт.

По мнению Волковой, рост цен в стране оказался выше изначальных прогнозов.

«В результате доходы людей с минимальными выплатами перестали покрывать даже базовые потребности. Без регулярной корректировки пособий эта категория граждан быстро оказывается за чертой бедности. Особенно в условиях ускоряющейся инфляции, когда дорожают продукты, услуги и обязательные расходы», — заявила она.

Индексация пособия по безработице — один из самых прямых и понятных способов поддержки людей с низкими доходами, подчеркнула Волкова.

«Это не про улучшение уровня жизни, а про его сохранение на минимально допустимом уровне. Такие меры позволяют системе социальных гарантий оставаться рабочей, а не формальной», — сказала специалист.

С финансовой точки зрения это также сигнал рынку и обществу: государство отслеживает изменения в экономике и старается оперативно реагировать на давление инфляции, защищая тех, кто наиболее уязвим к росту стоимости жизни.

«Именно регулярность и привязка к реальным цифрам инфляции делают такую поддержку значимой, а не символической», — резюмировала Волкова.

Ранее россиян предупредили о рисках поиска работы с помощью нейросетей.

