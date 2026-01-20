Размер шрифта
В США заявили о бессилии Европы в конфликте с Трампом

Blomberg: отправленные в Гренландию офицеры ЕС лишь подчеркнули слабость Европы
Евросоюз сейчас не может позволить себе конфликт из-за Гренландии, а отправка офицеров на остров только продемонстрировала слабость объединения. Об этом написал обозреватель Bloomberg Марк Чемпион.

«На самом деле, эти несколько десятков солдат, отправленных в Нуук, чтобы продемонстрировать решимость и готовность помочь защитить Арктику, лишь подчеркнули слабость Европы и дали Трампу повод усилить свои угрозы ввести тарифы», — отметил Чемпион.

Также он подчеркнул, что европейцы сейчас «слишком слабы», чтобы выиграть «торговую войну» против Трампа, «которая распространится на все сферы трансатлантических отношений». Поэтому надеяться им можно только на республиканцев в США, считает журналист.

«Если они попытаются, я подозреваю, что они потерпят неудачу на первом же препятствии, разделившись во мнениях о том, стоит ли применять эту «торговую базуку». Главная надежда Европы — на то, что негативная реакция республиканцев на готовность Трампа пожертвовать НАТО ради проекта собственного тщеславия заставит его отступить», — отметил обозреватель, подчеркнув, что Европа сейчас «недостаточно сильна», чтобы конкурировать с США.

Также Чемпион добавил, что если риторика Трампа не изменится, то он бы «призвал европейцев бойкотировать американский импорт, социальные сети и, возможно, даже чемпионат мира по футболу».

5 января 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о том, что Штаты планируют взять контроль над Гренландией для обеспечения своей безопасности США. Власти острова выступили против этого, а европейские страны НАТО решили провести совместную разведывательную миссию в Гренландии.

В ответ на это Трамп пригрозил ввести против стран — участников миссии с 1 февраля 2026 года 10%-ные пошлины. С 1 июня он пообещал увеличить их до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность ввести ответные пошлины на сумму €93 млрд или ограничить доступ для компаний из США к рынку ЕС.

Ранее Трамп оценил готовность ввести пошлины против стран ЕС из-за Гренландии. 

