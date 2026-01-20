Размер шрифта
В Австралии акула напала на серфера

В австралийском Сиднее акула нанесла серьезные травмы серферу
Terry Goss/commons.wikimedia.org

В Австралии серфер подвергся нападению акулы. Об этом сообщает полиция штата Новый Южный Уэльс.

Инцидент произошел на северном побережье Сиднея. Пострадавшего смогли вытащить из воды прохожие, которые до приезда медиков оказали ему первую помощь.

Молодой человек, получивший серьезные травмы ног, доставлен в больницу. Врачи оценивают его состояние как критическое.

В настоящее время все пляжи на северном побережье Сиднея закрыты до дальнейшего уведомления.

16 января сообщалось, что отдыхавшая на Карибах туристка потеряла обе руки после нападения акулы.

29 декабря стало известно, что в Калифорнии было найдено тело триатлонистки, на которую напала акула.

Ранее в Индии рыбаки выловили девятиметровую китовую акулу весом пять тонн. 

