Россиянам будут чаще блокировать переводы в 2026 году

Россиянам продолжат временно блокировать счета в 2026 году. Тенденция может даже усилиться, спрогнозировала для «Газеты.Ru» экономист, финансист, инвестиционный советник из реестра ЦБ Юлия Кузнецова.

Так она прокомментировала сообщение газеты «Коммерсантъ» о том, что с начала 2026 года число временных блокировок карт и счетов россиян в рамках борьбы с мошенничеством достигло 2–3 млн. При этом ранее в месяц в среднем блокировали около 330 тыс. переводов. Банк России заявил, что информации о массовых блокировках банковских карт в начале 2026 года у него нет. В ЦБ подчеркнули, что не согласны с такими оценками. По данным регулятора, с 1 по 19 января 2026 года поступило 7431 обращение граждан из-за блокировок карт, и это примерно вдвое меньше обычного уровня жалоб.

По словам Кузнецовой, временные блокировки счетов и карт физических лиц — это не аномалия и не разовая кампания, а следствие системного ужесточения антифрод-контроля со стороны банков.

«Финансовые организации перешли от точечной реакции на мошенничество к масштабным автоматизированным моделям оценки поведения клиентов. Эти модели анализируют не личность клиента, а его транзакционную активность: частоту операций, суммы, типы получателей, резкие изменения привычного финансового поведения, активные покупки на маркетплейсах, переводы между своими счетами. В результате под временные блокировки все чаще попадают добросовестные клиенты, чье поведение алгоритм счел нетипичным или потенциально рискованным. В 2026 году эта тенденция, с высокой вероятностью, сохранится и даже усилится», — отметила Кузнецова.

По ее словам, причина проста: мошеннические схемы становятся сложнее, а регулятор требует от банков превентивных мер, а не реагирования «по факту». Для банков дешевле и безопаснее временно заблокировать операцию или счет, чем допустить прохождение сомнительного платежа и затем нести репутационные и регуляторные риски, пояснила финансист. Поэтому число блокировок будет коррелировать не столько с ростом преступности, сколько с общей экономической и потребительской активностью населения, считает инвестсоветник.

Она добавила, что сезонно наибольшее количество блокировок традиционно приходится на весну и осень. Весной растет количество операций после зимнего затишья, активизируются переводы, онлайн-покупки, налоговые и обязательные платежи, уточнила Кузнецова. Осенью наблюдается пик деловой активности, рост расходов на образование, маркетплейсы и крупные покупки, что также повышает число автоматических срабатываний антифрод-систем, добавила финансист. Лето, как правило, более спокойный период, однако полностью блокировки не исчезают, заключила эксперт.

