Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Ростовскую область

В течение вечера и ночи в Ростовской области была отражена воздушная атака. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

По его словам, системами ПВО перехвачены и ликвидированы беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в шести районах: Чертковском, Милютинском, Шолоховском, Кашарском, Советском и Тацинском.

По предварительным данным, пострадавших или разрушений на земле не зафиксировано. Информация уточняется.

Согласно заявлению министерства обороны РФ от 17 января, российские системы ПВО в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени успешно ликвидировали 34 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа, принадлежащих украинским вооруженным силам. Один БПЛА был обезврежен над Орловской областью, еще один — над Крымом и акваторией Азовского моря, три — над Воронежской областью, одиннадцать — в Курской области, а семнадцать — над территорией Белгородской области.

Ранее в Ростовской области при воздушной атаке были ранены четыре человека.