Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Наука

Вспышка на Солнце может привести к помехам в работе спутников

Астроном Рева: солнечная вспышка может вызывать помехи в спутниках
Artsiom P/Shutterstock/FOTODOM

Происшедшая на Солнце вспышка высочайшего класса может привести к помехам в работе спутников. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН Антон Рева.

Он пояснил, что эффект от мощной вспышки на Солнце для спутников можно сравнить с тем, что «компьютер поднесли близко к реактору атомной станции». При этом электроны, гамма-частицы и протоны оказывают негативное воздействие на электронные системы. Но спутники довольно хорошо защищены от радиации с помощью специальной внешней оболочки. Кроме того, их компоненты имеют особую устойчивость перед радиацией.

Из-за такой защиты, отметил ученый, возможные помехи в работе спутников не будут значительными.

18 января стало известно, что на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Ее зафиксировали в области 4341, в центре видимого диска Солнца напротив Земли.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как магнитные бури влияют на людей. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660907_rnd_0",
    "video_id": "record::4dff5850-3f8a-466f-b74d-68d716ab3ba9"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+