Вспышка на Солнце может привести к помехам в работе спутников

Происшедшая на Солнце вспышка высочайшего класса может привести к помехам в работе спутников. Об этом ТАСС рассказал старший научный сотрудник лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) СО РАН Антон Рева.

Он пояснил, что эффект от мощной вспышки на Солнце для спутников можно сравнить с тем, что «компьютер поднесли близко к реактору атомной станции». При этом электроны, гамма-частицы и протоны оказывают негативное воздействие на электронные системы. Но спутники довольно хорошо защищены от радиации с помощью специальной внешней оболочки. Кроме того, их компоненты имеют особую устойчивость перед радиацией.

Из-за такой защиты, отметил ученый, возможные помехи в работе спутников не будут значительными.

18 января стало известно, что на Солнце произошла вспышка высшего балла X. Ее зафиксировали в области 4341, в центре видимого диска Солнца напротив Земли.

