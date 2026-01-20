Жители ряда российских регионов наблюдают северное сияние

Жители ряда российских регионов зафиксировали необычайно яркое северное сияние. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Наиболее впечатляющие снимки природного явления поступают из Калининградской, Псковской и Ростовской областей, Краснодарского и Пермского краев, а также из Крыма и Бурятии.

Специалисты объясняют возникновение свечения недавней мощной солнечной вспышкой, спровоцировавшей выброс плазмы, которая достигла Земли, двигаясь со скоростью более 1000 км/с. Наряду с возможностью наблюдать редкое небесное шоу, эксперты предупреждают о риске возникновения сильных магнитных бурь в ближайшие дни, что может отразиться на состоянии метеозависимых граждан.

На прошлой неделе жители Москвы могли наблюдать солнечное гало, которое появилось на фоне установившихся холодов. Это атмосферное оптическое явление представляет собой светящуюся дугу вокруг Солнца. Солнечное гало возникает в верхних слоях атмосферы, где солнечные лучи преломляются и создают свечение, проходя через мельчайшие ледяные кристаллы.

Ранее в российском регионе заметили редкое оптическое явление.