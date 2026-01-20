Размер шрифта
Общество

В отношении продюсера «Ласкового мая» расследуются два эпизода мошенничества

ТАСС: продюсера «Ласкового мая» Разина подозревают в двух эпизодах мошенничества
Виталий Белоусов/РИА Новости

В отношении продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, заочно арестованного и находящегося в международном розыске, ведется расследование по двум эпизодам уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Об этом ТАСС сообщили источники в правоохранительных органах.

По информации источника, уголовное дело в отношении Разина включает в себя эпизод, связанный с незаконным присвоением лицензионных выплат, полагавшихся поэту Сергею Кузнецову за исполнение песен группы «Ласковый май». Кроме того, в материалах дела недавно появился новый эпизод, касающийся мошенничества, совершенного путем фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.

Первоначально дело было возбуждено в 2021 году в связи с присвоением денежных средств, предназначенных для лицензионного вознаграждения Кузнецова. Вдова поэта признана потерпевшей по данному уголовному делу.

Следствие полагает, что продюсер на протяжении длительного времени использовал фиктивный договор с Кузнецовым для получения денежных средств, выступая в качестве неправомерного правообладателя музыкальных произведений. Согласно данным экспертизы, подтвержденный материальный ущерб по делу на данный момент составляет около 500 млн рублей, однако эта сумма может быть скорректирована в ходе дальнейшего расследования.

Ранее сообщалось, что Разин сбежал в США.
 
