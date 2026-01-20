Размер шрифта
Россиян предупредили, почему есть даже на вид чистый снег — опасно

Химик Дорохов: употребление даже чистого на вид снега грозит кишечными инфекциями
Выпавший снег имеет сложный состав, далекий от норм, применимых к питьевой воде, особенно в городах и промышленных зонах. Поэтому есть его опасно, рассказал «Газете.Ru» кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

«Формирование снежинки начинается с конденсации водяного пара на мельчайших взвешенных в воздухе частицах (ядрах конденсации). Это аэрозоли природного и антропогенного происхождения: сажа, пыль, микрокристаллы различных солей, микрочастицы от пластика. Таким образом, каждая снежинка изначально содержит в себе центр кристаллизации из загрязняющих веществ», — объяснил он.

При движении из облаков к земле снежинки захватывают и абсорбируют из атмосферы дополнительные загрязняющие вещества. Снежный покров эффективно аккумулирует, например, полициклические ароматические углеводороды, в том числе бензпирен — вещество с доказанным канцерогенным и мутагенным действием. Его источник — выхлопные газы автомобилей и промышленные выбросы. Бензпирен и другие вредные соединения могут накапливаться в снегу в концентрациях, многократно превышающих допустимые нормы.

«Опасность представляют и противогололедные реагенты, массово применяемые в зимний период. Основу большинства из них составляют технические соли, преимущественно хлориды натрия, кальция и магния. При таянии снега они создают концентрированные растворы, которые способны оказывать раздражающее действие на слизистые оболочки желудочно-кишечного тракта», — предупредил химик.

Даже чистый на вид, пушистый снег в парке или лесу не является гарантией безопасности. В нем могут присутствовать биологические загрязнители: бактерии, вирусы, простейшие и яйца гельминтов, попавшие из почвы или перенесенные птицами и животными. Употребление такого снега, особенно в талом виде, сопоставимо с питьем сырой воды из непроверенного открытого источника и может грозить острыми кишечными инфекциями.

«Разовое употребление небольшого количества снега не приведет к моментальному отравлению, однако значительное по объему попадание его в организм, особенно детский, способно создать потенциальную угрозу интоксикации», — резюмировал эксперт.

Ранее был раскрыт химический состав зимних реагентов на российских дорогах.

