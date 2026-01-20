Британские СМИ сообщили об ограничении обмена разведданными между странами НАТО и США

Из-за планов американского президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии европейские страны НАТО перестали передавать США разведданные. Об этом, ссылаясь на источники в западном разведывательном сообществе, пишет британская газета i Paper.

В статье говорится, что предложенный Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри Североатлантического альянса, официальные лица НАТО отказываются делиться разведывательной информацией с Вашингтоном.

По словам одного из источников, сотрудники разведывательных ведомств европейских стран перестали «говорить открыто» с американскими коллегами. Такие меры были приняты из опасений, что секретная информация дойдет до президента США и может быть использована для попытки силового захвата Гренландии.

Собеседник издания из разведки Великобритании назвал беспрецедентным ухудшение связей между Вашингтоном и его европейскими союзниками. По его словам, Британия потеряла статус основного партнера США по обмену разведданными и стала для американского руководства «просто частью Европы».

20 января сообщалось, что несколько самолетов Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) прибудут на военную базу США в Гренландии.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее британский премьер разъяснил позицию правительства по вопросу Гренландии.