Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

Британские СМИ сообщили об ограничении обмена разведданными между странами НАТО и США

i Paper: страны НАТО из-за Гренландии ограничили обмен развединформацией с США
Reinhard Krause/Reuters

Из-за планов американского президента Дональда Трампа о присоединении Гренландии европейские страны НАТО перестали передавать США разведданные. Об этом, ссылаясь на источники в западном разведывательном сообществе, пишет британская газета i Paper.

В статье говорится, что предложенный Трампом захват Гренландии вызывает раскол внутри Североатлантического альянса, официальные лица НАТО отказываются делиться разведывательной информацией с Вашингтоном.

По словам одного из источников, сотрудники разведывательных ведомств европейских стран перестали «говорить открыто» с американскими коллегами. Такие меры были приняты из опасений, что секретная информация дойдет до президента США и может быть использована для попытки силового захвата Гренландии.

Собеседник издания из разведки Великобритании назвал беспрецедентным ухудшение связей между Вашингтоном и его европейскими союзниками. По его словам, Британия потеряла статус основного партнера США по обмену разведданными и стала для американского руководства «просто частью Европы».

20 января сообщалось, что несколько самолетов Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) прибудут на военную базу США в Гренландии.

Гренландия является частью королевства Дании, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен войти в состав США.

5 января Трамп заявил о планах установить контроль над территорией Гренландии, чтобы обеспечить национальную безопасность своей страны.

Минобороны Дании пообещало ответный удар в случае вторжения США на остров. Однако там не уточнили, как именно будут реагировать на возможную атаку со стороны американских вооруженных сил.

В марте прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что план Трампа присоединить Гренландию к США является серьезным.

Ранее британский премьер разъяснил позицию правительства по вопросу Гренландии. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660859_rnd_5",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+