Армия

Самолет-разведчик ВМС США засекли у побережья Сочи

Разведывательный самолет ВМС США пролетел над Черным морем по направлению к Сочи
UK Ministry of Defence/Global Look Press

Присутствие патрульного противолодочного самолета ВМС США Boeing P-8A Poseidon зафиксировано в воздушном пространстве над Черным морем вблизи Сочи. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные мониторинга полетов.

Согласно зафиксированному маршруту, разведывательный борт вылетел с авиабазы на острове Сицилия. Путь самолета пролегал через болгарскую Варну и территорию Румынии, после чего воздушное судно направилось в сторону сочинского побережья, намеренно обходя Крымский полуостров. В дальнейшем борт совершил маневр разворота в районе грузинского Батуми и взял обратный курс к месту базирования в Италии.

Boeing P-8A Poseidon, разработанный на платформе гражданского лайнера 737-800ERX, является специализированным авиационным комплексом, предназначенным для мониторинга надводной обстановки, а также для обнаружения и борьбы с подводными лодками.

В декабре самолет-разведчик Военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании заметили в небе над Черным морем.

Ранее над Черным морем обнаружили американский самолет-шпион Boeing RC-135U Combat Sent.

