В МИД РФ рассказали, что ВСУ совершают более 500 ударов по РФ в сутки

Мирошник: ВСУ бьют до 520 раз в сутки по территории РФ в январе

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают российскую территорию до 520 раз в сутки в январе.

Это вдвое чаще, чем в январе 2025 года, отметил он.

«Число ежесуточных прилетов (с начала января. — «Газета.Ru») по гражданским объектам превысило 520 боеприпасов в сутки», — поделился Мирошник.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали школу с детьми внутри.

По его словам, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская. В момент удара ВСУ в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Губернатор сообщил, что жертв чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

19 января в селе Грузское Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ пострадала женщина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавшую госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и ноги.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.