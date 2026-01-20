Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Армия

В МИД РФ рассказали, что ВСУ совершают более 500 ударов по РФ в сутки

Мирошник: ВСУ бьют до 520 раз в сутки по территории РФ в январе
Виталий Белоусов/РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник сообщил ТАСС, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают российскую территорию до 520 раз в сутки в январе.

Это вдвое чаще, чем в январе 2025 года, отметил он.

«Число ежесуточных прилетов (с начала января. — «Газета.Ru») по гражданским объектам превысило 520 боеприпасов в сутки», — поделился Мирошник.

Накануне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ атаковали школу с детьми внутри.

По его словам, противник ударил по общеобразовательной школе №1 «Скифия», расположенной в городе Каменка-Днепровская. В момент удара ВСУ в учебном заведении находились 15 детей и 10 сотрудников. Губернатор сообщил, что жертв чудом удалось избежать. Повреждения получили автомобиль охраны и остекление здания.

19 января в селе Грузское Белгородской области в результате детонации беспилотника ВСУ пострадала женщина. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, пострадавшую госпитализировали с баротравмой, ссадинами лица и ноги.

Ранее дрон влетел в квартиру в Красногорске и взорвался.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27660979_rnd_7",
    "video_id": "record::b0372cca-2992-45f2-a231-7d62a34eb47e"
}
 
Теперь вы знаете
Лишиться прав или влететь на штраф станет проще. Какие изменения ждут россиян за рулем в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+