В Минздраве РФ ожидают окончания роста заболеваемости COVID-19 через 2-3 недели

Главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов заявил, что рост заболеваемости коронавирусом в России может расти еще 2-3 недели, после чего ситуация должна стабилизироваться. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся что это будут 2-3 недели, может быть, (когда) какой-то рост еще продолжится, потом будет постепенная стабилизация», — говорится в сообщении.

По последним данным, в России зафиксировано 1,4 млн случаев коронавируса, выздоровели более 1 млн пациентов, скончались 24,3 тыс.

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