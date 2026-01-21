Азербайджан отправил гумпомощь Украине

Азербайджан направил на Украину партию гуманитарной помощи, в том числе энергетическое оборудование, на сумму $1 млн. Об этом пишет Minval.

Распоряжение о предоставлении помощи принял президент Азербайджана Ильхам Алиев 16 января текущего года.

Отмечается, что помощь организована в связи с проблемами с энергоснабжением украинского государства.

Это не первый раз, когда Баку помогает Киеву. В сентябре прошло года Украина получила от Азербайджана партию гуманитарной помощи с электрокабелями и генераторами для поддержания энергетического сектора страны.

11 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев дал распоряжение направить средства для оказания гуманитарной помощи Украине. Сообщалось, что средства будут выделены из резервного фонда страны, речь идет о сумме в $2 млн.

Ранее Азербайджан пригрозил пожизненными сроками своим гражданам за участие в СВО.