Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на Украине
Общество

Мужчина отключил отопление ради экономии и превратил квартиру в «ледяной замок»

OC: канадец отключил отопление ради экономии, превратив квартиру в ледяной замок
Соцсети

Владелец квартиры в городе Труа-Ривьер, провинция Квебек, обнаружил, что дом превратился в «ледяной замок» после того, как арендатор на время своего отсутствия полностью отключил отопление ради экономии, пишет Oddity Central.

По словам собственника жилья Жака Но, при осмотре квартиры он увидел, что стены, потолки, мебель и бытовая техника покрыты толстым слоем льда. На полу находился слой замерзшей воды толщиной около 30 сантиметров. Повреждения возникли после разрыва водопроводных труб, которые лопнули из-за мороза.

«Все дорожает. Стоимость жизни растет. Люди хотят экономить деньги. Когда их нет дома, они думают, что отопление не имеет значения», — рассказал владелец недвижимости.

Жак добавил, что вода проникла в перекрытия и стены, и это создает риск появления плесени. В ближайшее время помещение будут сушить и восстанавливать в пределах страхового покрытия.

«Вода в потолках, в стенах — она повсюду. Мы будем разбираться с последствиями и восстанавливать квартиру», — дополнил Но.

Бывший арендатор был официально выселен 5 января. Пока не уточняется, планирует ли владелец подавать иск для возмещения части ущерба, сумма которого, по предварительной оценке, составляет десятки тысяч долларов.

Ранее пенсионер три года жил в подвале дома после того, как его жилье конфисковали.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27672127_rnd_7",
    "video_id": "record::c68de872-0f29-4955-b4a9-bf490623b00b"
}
 
Теперь вы знаете
Загрузи или уходи. Могут ли уволить за отказ устанавливать приложение или использовать смартфон
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+