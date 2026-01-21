Мужчина отключил отопление ради экономии и превратил квартиру в «ледяной замок»

Владелец квартиры в городе Труа-Ривьер, провинция Квебек, обнаружил, что дом превратился в «ледяной замок» после того, как арендатор на время своего отсутствия полностью отключил отопление ради экономии, пишет Oddity Central.

По словам собственника жилья Жака Но, при осмотре квартиры он увидел, что стены, потолки, мебель и бытовая техника покрыты толстым слоем льда. На полу находился слой замерзшей воды толщиной около 30 сантиметров. Повреждения возникли после разрыва водопроводных труб, которые лопнули из-за мороза.

«Все дорожает. Стоимость жизни растет. Люди хотят экономить деньги. Когда их нет дома, они думают, что отопление не имеет значения», — рассказал владелец недвижимости.

Жак добавил, что вода проникла в перекрытия и стены, и это создает риск появления плесени. В ближайшее время помещение будут сушить и восстанавливать в пределах страхового покрытия.

«Вода в потолках, в стенах — она повсюду. Мы будем разбираться с последствиями и восстанавливать квартиру», — дополнил Но.

Бывший арендатор был официально выселен 5 января. Пока не уточняется, планирует ли владелец подавать иск для возмещения части ущерба, сумма которого, по предварительной оценке, составляет десятки тысяч долларов.

