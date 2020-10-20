Почти 5,5 тысяч жителей Украины заразились коронавирусом за сутки

На Украине за прошедшие сутки выявили почти 5,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные совета национальной безопасности и оборон страны.

Так, по информации совета, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 5 469 новых случаев заражения инфекцией, скончались 113 пациентов, выздоровели 3 044 человека.

Всего к настоящему времени на Украине медики зафиксировали 309 107 случаев заболевания COVID-19. Скончались в результате заражения 5 786 человек, выздоровели — 129 533.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39 млн заболевших, 29 млн выздоровели, более 1,1 млн пациентов — умерли.

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