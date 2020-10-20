Онищенко оценил версию появления COVID-19 в лаборатории

Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко оценил вероятность искусственного происхождения нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что американские ученые совместно со специалистами из Китая в 2013 году в лабораторных условиях воспроизвели коронавирус. Однако экс-главврач добавил, что в вирус не был наделен новыми свойствами.

«Был просто воспроизведен тот же самый вирус. Просто было доказано, что это можно сделать, не только с коронавирусом, но и с любым другим», — сказал Онищенко.

Депутат уточнил, что вирус перешел на человека, преодолев межчидовый барьер, самостоятельно. При этом он не исключил, что коронавирусу в этом «могли помочь».

Бывший главный санитарный врач заключил, что мир вступает в эру «шестого технологического уклада», в условиях которого за счет развития технологий появляется возможность создания «не только искусственного вируса, но и искусственной жизни».

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 39,1 млн заболевших, более 29 млн человек выздоровели, а более миллиона пациентов — умерли. В России выявили свыше 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».

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