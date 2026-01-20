Президент Азербайджана рассказал о транзите грузов из Армении в Россию

Алиев: Ереван подал запрос на обеспечение транзита грузов из Армении в РФ

Баку получил запрос из Еревана на обеспечение транзита грузов из Армении в Россию, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, азербайджанская сторона уже сняла все ограничения на транзит грузов в Армению из Казахстана и из России.

«Таким образом, мы де-факто в одностороннем порядке открыли коридоры. Да, сейчас перевозки осуществляются через Грузию, но однажды они пойдут и через Армению», — добавил Алиев.

Он добавил, что однажды Ереван будет осуществлять прямой транзит через Азербайджан, этот день не так уж далек.

В декабре глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил перспективу увеличения объемов торговли между Баку и Ереваном после того, как в декабре начались поставки азербайджанской нефтяной продукции в Армению.

8 августа 2025 года премьер-министр Армении и президент Азербайджана Ильхам Алиев в Вашингтоне при участии президента США Дональда Трампа подписали декларацию о прекращении боевых действий. Соглашение, в числе прочего, предусматривает открытие «маршрута Трампа» — коридора, который свяжет Азербайджан с Нахичеванью через армянскую территорию и будет контролироваться США.

