В Дании предрекли войну с США в случае вторжения в Гренландию

Депутат парламента Дании Ярлов: вторжение США в Гренландию обернется войной
Депутат парламента Дании Расумус Ярлов заявил в интервью телеканалу CNN, что в случае вторжения президента США Дональда Трампа в Гренландию, «это будет война».

«Мы знаем, что американцы сильнее нас, но наш долг — защищать нашу землю и наш народ», — сказал Ярлов.

Ранее во вторник премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию.

Со своей стороны, премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что применение американской военной силы против арктической территории маловероятно, но не может быть исключено.

5 января 2026 года президент США заявил об амбициях американцев по захвату Гренландии для обеспечения своей нацбезопасности. Власти острова выступили против такого сценария, а европейские страны НАТО заявили о проведении совместной разведывательной миссии в Гренландии под названием «Арктическая выносливость».

В ответ Трамп пригрозил странам-участникам учений 10%-ми пошлинами, которые планируется ввести с 1 февраля 2026 года, с 1 июня их могут поднять их уже до 25%. Страны Евросоюза же рассматривают возможность принятия ответных мер.

Ранее Стубб раскрыл хороший, плохой и ужасный сценарии в отношении Гренландии.

