Трамп вновь заявил, что спас НАТО: «Грустно, но правда»

Трамп заявил, что спас НАТО от отправки на свалку истории
Президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social вновь заявил, что без него НАТО прекратило бы существование, и он спас военный блок от отправки «на свалку истории».

Американский лидер подчеркнул, что «ни один человек или президент не сделал для НАТО больше, чем президент Трамп».

«Если бы я не пришел, то НАТО бы сейчас не было. И она была бы на свалке истории. Это грустно, но это правда», — написал президент США.

Это не первое заявление Дональда Трампа такого рода. Он уже объявлял себя «спасителем НАТО», а также заявлял, что Североатлантического альянса не существовало бы без его возвращения к власти.

В свою очередь генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что президент США Дональд Трамп делает правильные вещи для военного блока и поощряет его членов тратить больше на оборону.

Ранее Макрон обвинил США в желании ослабить Европу.

