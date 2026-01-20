Размер шрифта
Общество

В Киеве начали закрывать «Макдональдсы» на фоне проблем с электричеством

«Страна.ua»: в Киеве начали закрывать McDonald's из-за отсутствия электричества
Willy Kurniawanю/Reuters

В Киеве начали закрывать рестораны быстрого питания McDonald's из-за отсутствия электричества. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что на дверях некоторых «Макдональдс» появились вывески «заведение не работает».

20 января краинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Киеве сложилась самая тяжелая ситуация с отоплением после новых ударов по энергетической инфраструктуре. По данным мэра Виталия Кличко, на левом берегу города нет водоснабжения. Без воды и тепла также осталось здание Верховной рады — аппарат украинского парламента перешел на удаленный режим работы. Минобороны РФ ранее сообщило о массированном ударе по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса Украины. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

16 января глава минэнерго Украины Денис Шмыгаль объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в стране в связи с ситуацией в сфере энергетики. По его словам, на Украине не осталось ни одной неповрежденной электростанции. Министр сообщил, что проблемы с отоплением наблюдаются даже в зданиях правительства, из-за чего он в своем кабинете сидит в куртке. Шмыгаль уточнил, что запасов бензина и дизеля стране хватит всего на 20 дней.

Ранее украинский блогер переехал жить в туалет из-за отсутствия отопления и электричества в Киеве.

