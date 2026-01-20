Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюСтолкновение поездов в ИспанииПереговоры о мире на Украине
Общество

В Бурятии рысь вышла к людям, устроилась на крыше дровяника и попала на видео

В Бурятии рысь вышла к людям и устроилась на крыше дровяника 
{
    "_essence": "video",
    "media_position": "top",
    "uid": "_id_video_media_27668071_rnd_6",
    "video_id": "record::68428eb6-ed82-433f-af31-8b9b9912e814"
}

В Бурятии на камеру сняли рысь, которая вышла к людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в сельском поселении Цолгинско. Дикое животное пришло в населенный пункт, перебудило всех собак и устроилось на крыше дровяника. Местные жители, обнаружив зверя, забили тревогу. Рысь также сняли на видео.

В районном ЕДДС жителей заверили, что ситуацию со зверем возьмут под контроль. Людям посоветовали не вступать в контакт с рысью самостоятельно.

До этого бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере в Башкирии. Сотрудникам лагеря удалось быстро изолировать животное. Теперь девочке проводится курс профилактических прививок.

Ранее в Татарстане огромный хищник проскакал по проезжей части.
 
Теперь вы знаете
Россияне ностальгируют по 2016 году. Чем он так запомнился?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+