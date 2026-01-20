В Бурятии рысь вышла к людям, устроилась на крыше дровяника и попала на видео

В Бурятии рысь вышла к людям и устроилась на крыше дровяника

В Бурятии на камеру сняли рысь, которая вышла к людям. Об этом сообщает Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел в сельском поселении Цолгинско. Дикое животное пришло в населенный пункт, перебудило всех собак и устроилось на крыше дровяника. Местные жители, обнаружив зверя, забили тревогу. Рысь также сняли на видео.

В районном ЕДДС жителей заверили, что ситуацию со зверем возьмут под контроль. Людям посоветовали не вступать в контакт с рысью самостоятельно.

До этого бешеная рысь искусала ребенка в детском лагере в Башкирии. Сотрудникам лагеря удалось быстро изолировать животное. Теперь девочке проводится курс профилактических прививок.

Ранее в Татарстане огромный хищник проскакал по проезжей части.