Политика

Макрон заявил о сдвиге в сторону «мира без правил»

Макрон: мир сдвигается к состоянию, в котором действует лишь закон сильнейшего
Gonzalo Fuentes/AP

В мире в настоящий момент наблюдается сдвиг к состоянию, в котором единственным законом становится закон сильнейшего. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в социальной сети X.

Глава республики высказался о геополитической ситуации в мире в ходе Всемирного экономического форума (ВЭФ), который проходит в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.

«Посмотрите на ситуацию, в которой мы находимся. Это <...> сдвиг в сторону мира без правил, где международное право попирается, и где единственным законом, который, по-видимому, имеет значение, является закон сильнейшего», — сказал французский лидер.

Он обратил внимание, что в мире растет уровень жестокости. По словам Макрона, в 2024 году было зафиксировано более 60 вооруженных конфликтов. Президент Франции назвал это количество «абсолютным рекордом».

Как отметил глава государства, конфликты затрагивают все больше различных сфер. В том числе цифровую сферу, торговлю и космос.

20 января председатель комитета Государственной думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что эпоха «мира без правил» наступила из-за действий Европы.

Ранее Соединенные Штаты обвинили в применении «закона джунглей».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27668137_rnd_2",
    "video_id": "record::af2cae73-ef5c-4a92-bcc1-4612c9ef3337"
}
 
