Камчатка разработает меры поддержки морских млекопитающих

Власти Камчатки намерены разработать меры поддержки для морских млекопитающих, которые могут оказаться под угрозой из-за гибели обитателей акватории в регионе. Об этом сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе правительства региона отметили, что в результате массового выброса морских животных на берег может произойти сокращение кормовой базы для антуров, серых китов, а также каланов.

Директор Кроноцкого государственного природного биосферного заповедника Петр Шпиленок уточнил, что на побережье планируют установить мониторинг за численностью млекопитающих и проводить масштабные исследования. По его словам, к данной работе, которая не проводилась порядка 30 лет, планируют привлечь общественные организации.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.

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