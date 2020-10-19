В Чехии медицинские маски станут обязательными на улицах и в автомобилях

В Чехии с 21 октября вводится обязательное ношение медицинских масок из-за коронавируса на улице и во время поездки на личном автотранспорте. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения республики Романа Прымулу.

Он уточнил, что маску не нужно надевать, если в машине находится только водитель или с ним есть совместно проживающие члены семьи.

Маски в республике необходимо носить в общественных помещениях, при поездках в общественном транспорте и на мероприятиях, если социальная дистанция между участниками составляет меньше двух метров. Минимальный штраф за отсутствие маски составляет примерно €4.

С 14 октября в Чехии резко ужесточили социальные ограничения. В республике запрещены собрания с участием более шести человек. Закрыты школы, рестораны, бары, клубы и спортивные объекты. С 5 октября в стране введен режим чрезвычайной ситуации на 30 дней. С начала пандемии общее число инфицированных коронавирусом в Чехии достигло 177 974.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 40 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,4 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 14 октября Новосибирский центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона».

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