В России выявлено рекордное число случаев коронавируса
Катерина Медведева
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В России за минувшие сутки выявили 15 982 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.
Выздоровели еще 5 328 человек, скончались 179.
Всего в стране зафиксировано 1 415 316 случаев инфицирования, выздоровели 1 075 904 пациента, скончались 24 366.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— В РАН спрогнозировали спад заболеваемости коронавирусом зимой
— Собянин назвал причину роста числа случаев коронавируса в Москве