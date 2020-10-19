В России выявлено рекордное число случаев коронавируса

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В России за минувшие сутки выявили 15 982 случая коронавируса. Об этом сообщает оперштаб по коронавирусу в Telegram-канале.

Выздоровели еще 5 328 человек, скончались 179.

Всего в стране зафиксировано 1 415 316 случаев инфицирования, выздоровели 1 075 904 пациента, скончались 24 366.

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