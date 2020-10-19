Прокуратура утвердила обвинение полицейским по делу Голунова

Прокуратура утвердила обвинение пятерым бывшим полицейским по делу о подброшенных журналисту «Медузы» Ивану Голунову наркотиках. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Бадамшина.

«В прошедшую пятницу заместитель генерального прокурора утвердил обвинительное заключение в отношении бывших сотрудников УВД ЗАО Ляховца», — уточнил правозащитник.

Предполагается, что в ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее суд продлил срок ареста пятерым полицейским, которые, по версии следствия, подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Они обвиняются по статьям «Превышение должностных полномочий», «Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности», «Незаконный оборот наркотиков», «Преступление, совершенное организованной группой».

Журналиста задержали в столице в июне 2019 года, как утверждала полиция, с наркотиками, но позже уголовное преследование отменили за отсутствием доказательств. Голунов с самого начала заявлял, что наркотики ему подбросили.

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