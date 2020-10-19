Глава Роспотребнадзора назвала условие сохранения очного формата в вузах в пандемию

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очный формат обучения в вузах возможно сохранить в условиях пандемии коронавируса, если студенты и преподавательский состав будут соблюдать требования о ношении масок и социальной дистанции. Об это она сказала в интервью «Российской газете».

«Если мы говорим о текущей ситуации с коронавирусом, то достаточно следовать уже имеющимся рекомендациям Роспотребнадзора: носить маски, соблюдать дистанцию», — сказала Попова.

Она отметила, что при соблюдении этих требований не придется переводить обучение в онлайн-формат, а очные занятия останутся.

Глава ведомства вместе с тем отметила, что для студентов медицинских вузов необходимо увеличить количество часов по основам эпидемиологии и биологической безопасности.