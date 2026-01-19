Размер шрифта
Российский посол ответил на угрозы Британии о перехвате судов РФ

Посол Келин назвал возвратом в пиратство угрозы Британии о перехвате судов РФ
Посольство РФ в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии

Посол РФ в Великобритании Андрей Келин назвал возвратом в эпоху пиратства инициативы Соединенного Королевства о перехвате российских судов. Соответствующее заявление он сделал в беседе с газетой «Известия».

«То, о чем сейчас говорят лондонские политики, это фактически возврат в эпоху пирата Эдварда Тича по прозвищу Черная Борода. Только здесь забывают, что Британия уже давно не «владычица морей», и безнаказанными ее действия не останутся», — сказал дипломат.

Также он отметил, что правовой нигилизм западных стран, которые в попытках «насолить» России и раньше опирались на двойные стандарты, сейчас достиг «беспрецедентных масштабов». По его словам, Британия должна тщательно взвесить все риски, прежде чем «втягиваться в опасные авантюры».

7 января британское Минобороны по просьбе американских властей оказало помощь в захвате российского нефтяного танкера «Маринера».

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в контексте данного инцидента в Лондоне начали изучать вопрос о применении национального закона о санкциях и об отмывании денег 2018 года в качестве основания для задействования вооруженных сил Британии с целью задержания судов, которые в понимании Лондона обходят односторонние ограничения.

По словам дипломата, в первую очередь этот процесс фиксируется на нанесении ущерба интересам России. Реализацию подобных планов РФ будет рассматривать как прямое нарушение положений Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, подчеркнула представитель МИД.

12 января сообщалось, что кабинет министров Британии подготовил юридические основания для использования армии при задержании судов, якобы имеющих отношение к «теневому флоту» России.

Ранее Захарова заявила о тяге к пиратству у британских властей.

