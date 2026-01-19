Россиянам рассказали, что в два раза повышает риск развития рака простаты

Врач Малхасян: мужчины в два раза чаще болеют раком простаты, если он был у отца

Заболеваемость раком предстательной железы в России выходит на первое место среди онкологических заболеваний у мужчин. Как рассказал рассказал «Газете.Ru» уролог, онколог, профессор, заведующий Урологическим отделением №67 Московского урологического центра (ММНКЦ им. С.П. Боткина) Виген Малхасян. Мужчины, чьи братья или отцы болели этим видом рака, в два раза чаще рискуют заболеть сами.

«Рак предстательной железы (РПЖ) – один из распространенных видов онкозаболевания у мужчин. На ранних стадиях он никак себя не проявляет. Ключ к успеху – вовремя диагностировать болезнь: на этапе, когда опухоль не вышла за пределы органа, возможно радикальное лечение. У мужчин, начиная с 50 лет, риск появления РПЖ значительно увеличивается. Другим важным фактором развития заболевания является отягощенная наследственность. Если рак простаты был у отца или брата, риск повышается в 2–3 раза: таким пациентам лучше обследоваться раньше – с 40–45 лет», – отметил врач.

«Золотой стандарт» ранней диагностики, по словам уролога, включает анализ крови на ПСА (простат-специфический антиген) – белок, который вырабатывается клетками предстательной железы.

«Повышенный ПСА – не признак рака. Это сигнал к дальнейшему, более углубленному обследованию. Врачей интересует не только абсолютная цифра содержания белка в крови, но и динамика нарастания его уровня со временем. Этот показатель важен, поскольку эпизодические «всплески» ПСА могут наблюдаться при других состояниях. Если он прогрессивно растет, ситуация требует более пристального внимания», – утверждает уролог.

Плотность ПСА – условное отношение уровня этого белка к объему органа. Этот показатель помогает сориентироваться, когда высокий ПСА может быть обусловлен огромными размерами аденомы предстательной железы. Усредненный показатель ПСА, как утверждает эксперт, – 2,5 нг/мл.

«Бывают ситуации, когда при нормальном уровне ПСА единственным проявлением заболевания является подозрительный участок при пальпации простаты, что становится поводом к более углубленному обследованию. Кроме того, трансректальное ультразвуковое исследование простаты (или ТРУЗИ – ультразвуковой датчик вводится в прямую кишку) позволяет выявить патологические и подозрительные участки в предстательной железе», – заключил Малхасян.

