Нарколог рассказал, как выявить алкогольную зависимость

Выявить сильную алкогольную зависимость может помочь отказ от любых алкогольных напитков на месяц, рассказал «Газете.Ru» врач-психиатр, нарколог, руководитель психиатрической и наркологической Клиники доктора Исаева, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев.

«Предложить вместе полностью отказаться от любых алкогольных напитков на 30 дней. Не как наказание, а как исследование: «Что изменится в моем самочувствии, сне, продуктивности, финансах?». Важно в конце подвести итоги. Если человек в течение этих 30 дней испытывает сильную тягу, раздражительность, не может уснуть, навязчиво думает о выпивке – это важнейший диагностический признак и прямое указание на формирование зависимости, что стоит обсудить с врачом», – отметил Исаев.

Если же 30 дней дались относительно легко – это хороший знак, но повод задуматься о дальнейшем сокращении доз, если до эксперимента употребление алкоголя было регулярным.

«Если при попытке сократить или отказаться от алкоголя появляются: тремор рук, потливость, сердцебиение, тревога, бессонница – это признаки абстинентного синдрома. Эксперимент нужно прекратить и срочно обратиться к врачу. Резкая отмена алкоголя без медицинского контроля при тяжелой зависимости может спровоцировать жизнеугрожающие состояния: алкогольный делирий («белая горячка»), судороги», – заключил врач.

