В Москве грузовик наехал на легковушку, пострадала женщина с ребенком

В Москве при наезде грузовика на лешковушку пострадали женщина и ребенок

На Северо-Восточной хорде в Москве грузовик наехал на стоящий легковой автомобиль, сообщает в Telegram-канале столичный дептранс.

Пост о ДТП в районе пересечения с 8-й улицей Соколиной Горы был опубликован накануне в 23:58. В нем водителей призвали выбирать пути объезда, потому что движение по направлению Щелковского шоссе было затруднено. Автомобилистам также напомнили, что при поломке машины ее нужно по возможности убирать в левый ряд. Спустя примерно час движение на месте аварии было возобновлено.

Источник рассказал РЕН ТВ, что при наезде на легковушку пострадали два человека. Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, шестилетний ребенок был госпитализирован.

Накануне в Каменске-Шахтинском в Ростовской области самосвал снес пешеходный мост на 929 км трассы М-4 «Дон». Водителя фуры тоже доставили в больницу. При ДТП был поврежден и встречный автомобиль. Его водитель не пострадал.

Ранее самосвал застрял под столичным мостом.