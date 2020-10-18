Гидрометцентр: в Крыму ожидаются сильные дожди

В ряде регионов России в ближайшие дни ожидается ухудшение погоды в Мурманской, Вологодской областях, в Республике Крым и на Урале. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда.

«В ближайшие два дня в Мурманской области осадки в самом разном виде: мокрый снег, снег, дождь. (...) Аналогичная ситуация в Вологодской области», — сказал он.

Он добавил, что в ближайшие дни в Крыму ухудшится погода, что однако это позволит наполнить водохранилища.

«В Крыму очень сильный дождь, усиление ветра до 20 м/с, гроза. Но для Крыма — это хорошо. Там любой дождь — это праздник, так как речь идет о наполнении водохранилищ», — добавил Вильфанд.

По его словам, на Урале ожидаются осадки, мокрый снег и дождь.

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