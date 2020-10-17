Треть месячной нормы осадков выпадет в Москве и Подмосковье в воскресенье

В Москве и Московской области в воскресенье, 18 октября, ожидается мокрый снег и штормовой ветер. Об этом сообщил синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец РИА «Новости».

По прогнозам синоптиков, в городе и по области местами ожидается усиление ветра до 20 м/с. Мокрый снег пройдет преимущественно по северу Подмосковья — по дуге Сергиев-Посад, Клин, Дубна, Талдом, Дмитров.

«В воскресенье мощный балканский циклон атакует столицу и Подмосковье, обрушив до трети всей месячной нормы осадков», — сказал специалист.

Помимо прочего вероятно резкое падение атмосферного давления на самое барическое дно, до 733 мм ртутного столба.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.

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