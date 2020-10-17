Число случаев коронавируса в России увеличилось на 14 922

Суточный прирост заразившихся коронавирусом в России составил 14 922 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе.

Случаи заражения фиксировались во всех 85 регионах страны. Притом было выявлено активно 4019 (26,9%) без клинических проявлений. Таким образом в РФ зарегистрировано 1 384 235 случаев инфекции.

За сутки после выздоровления выписаны 8 617 человек, всего — 1 065 199. Скончались от инфекции 279 человек, всего — 24 002.

Наименьший темп прироста COVID-19 регистрируется в Чечне (0,2%), Чувашии и Татарстане (по 0,5%).

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