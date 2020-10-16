Число случаев COVID-19 в США превысило 8 млн

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США увеличилось до 8 008 402. Об этом следует из данных Университета Джонса Хопкинса.

По его информации, жертвами COVID-19 в стране стали уже 218 097 человек, выздоровели 3 177 397 человек.

Больше всего случаев инфицирования коронавирусом зафиксировано в штате Калифорния (868 755). За ним следует Техас (837 691) и Флорида (748 437).

США по-прежнему занимает первое место в мире по числу заражений COVID-19. В первой тройке находится Бразилия (152 460) и Индия (112 161).