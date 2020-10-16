Бывший схиигумен Сергий открыл новый храм после отлучения от церкви

Отлученный от церкви бывший схиигумен Сергий открыл новый храм под Екатеринбургом. Об этом говорится в опубликованном на YouTube-канале Всеволода Могучева ролике.

Храм был открыт на территории Среднеуральского женского монастыря.

В видеоматериале уточняется, что мероприятие было приурочено к к православному празднику Покрову Пресвятой Богородицы. Во время проходящего богослужения бывший схиигумен Сергий появился торжественно в бело-голубом одеянии.

Кроме того, он призвал пришедших на богослужение «жить по-царски в России», а также «быть подобными царской семье».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил решение суда Екатеринбургской епархии о лишении сана схимонаха Сергия (Романова), которое было принято 3 июля текущего года.

Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы».

После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергия в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом. Позднее 10 сентября он был отлучен от церкви.

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