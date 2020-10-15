В России зафиксирован рекордный суточный прирост по числу смертей с COVID-19

За минувшие сутки в России умерли 286 пациентов с выявленным COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Таким образом, за весь период пандемии в стране скончались 23 491 человек с COVID-19.

Как отмечается, число новых выявленных случаев COVID-19 увеличилось на 13 754 и достигло 1 354 163 граждан.

Ранее предыдущий максимум по количеству летальных исходов за сутки был зарегистрирован 13 октября, тогда за 24 часа погибли 244 человека.

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