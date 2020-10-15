В РФ провели более 52 млн тестов на коронавирус

В России с начала пандемии медики провели более 52,2 млн тестов на выявление коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 52,2 миллиона тестов на коронавирус. Под меднаблюдением остаются 286 630 человек», — заявили в пресс-службе.

Так, за сутки в стране специалисты сделали около 478 тыс. тестов на наличие инфекции, отметили в ведомстве.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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