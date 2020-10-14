Макрон: во Франции началась вторая волна коронавируса
Максимс Краюшкинс
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что в стране началась вторая волна коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
«Мы находимся в периоде, который является второй волной», — сказал он.
По словам президента, это требует принятия новых мер.
Ранее сообщалось, что власти Франции рассматривают вопрос о введении комендантского часа в Париже из-за распространения коронавируса нового типа.
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