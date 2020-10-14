В Великобритании коронавирусом за сутки заразились почти 20 тысяч человек

В Великобритании коронавирусом за сутки заразились 19,7 тысячи человек, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав страны.

13 октября выявили 17 250 случаев, 12 октября — 14 011, 11 октября — 12 882. Всего в стране заболели 637 725, умерли 43 108 человек.

В понедельник премьер-министр Борис Джонсон объявил об очередном ужесточении мер по борьбе с коронавирусом.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано 38 млн заболевших, 28 млн выздоровели, больше миллиона человек скончались.

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