В Росгидромете сообщили, что пробы воды на Камчатке оказались чистыми

Глава Росгидромета Игорь Шумаков сообщил, что все взятые пробы воды на Камчатке, где ранее зафиксировали гибель морских животных, оказались чистыми. Об этом сообщает ТАСС.

«У нас все пробы «чистые», исключая одну — небольшое превышение по концентрации фенола», — уточнил он в рамках круглого стола «Экология на Камчатке: природный катаклизм или техногенная авария» в Общественной палате России.

Ранее в районе Халактырского пляжа на Камчатке произошел массовый выброс морских животных на берег. Исследования проб воды показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу — в 2,5 раза. В регион были направлены криминалисты СК. Пока власти рассматривают три причины произошедшего: техногенное загрязнение, природные явления и сейсмическую активность.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Пробы с Козельского полигона ядохимикатов не показали превышений по фенолам

— В РАН исключают версию химического загрязнения воды на Камчатке

— На Камчатке обнаружили два новых места массовой гибели морских животных