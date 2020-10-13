Медики Каталонии начали забастовку из-за перегрузки

В испанском автономном сообществе Каталония врачи начали четырехдневную забастовку в качестве протеста против перегрузки на работе и нехватки ресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, в забастовке могут принять участие до 6 тыс. медиков.

Организаторы забастовки заявляют, что из-за COVID-19 врачи не могут принимать пациентов с болезнями, не связанными с коронавирусом.

«Мы в отчаянии, мы месяцами кричим о необходимости помощи, но никто не отвечает. Никто не хочет забастовки, медики хотят работать, но нам надо что-то делать», — заявила секретарь профсоюза «Медики Каталонии» Елена Бартолоцци.

Власти Каталонии, в свою очередь, назвали забастовку «несвоевременной» в условиях эпидемии и начинающейся вакцинации от гриппа.

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